«У меня есть кое-что получше» Школьник из Башкирии на ЕГЭ по математике вместо ответа написал текст песни Бритни Спирс

Школьник Ярослав Зарубин из Башкирии на ЕГЭ по профильной математике вместо ответа к одному из заданий написал текст песни Бритни Спирс «Hold It Against Me».

А вот сама песня!

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Уже после оглашения результатов экзамена Зарубин выложил сканы своего бланка ответов. Эти сканы можно скачать с официального информационного сайта ЕГЭ.

«Я не знаю, как это решать, но у меня есть кое-что получше», — говорится в ответе к семнадцатому заданию. Дальше действительно идет текст песни «Hold It Against Me» со всеми восклицаниями Бритни Спирс, включая «Yeah» и «Uh-uh».

Ответ, само собой, не засчитали. Тем не менее на экзамене Зарубин набрал 56 баллов. При этом минимальный балл на ЕГЭ по математике профильного уровня составил 27 баллов.

В комментариях у Зарубина есть и другие похожие истории про ЕГЭ.

И не только про ЕГЭ!

Фото в анонсе: Christopher Polk / Getty Images / iHeartMedia / AFP / Scanpix / LETA