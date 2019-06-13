Третьего июня российские школьники сдавали ЕГЭ по русскому языку. В одном из вариантов заданий их просили написать сочинение-рассуждение по отрывку из автобиографической повести Виктора Драгунского «Он упал на траву». В ней рассказывается о московских ополченцах, защищавших город в 1941 году. Школьникам показалось странным, что в этом фрагменте почти в каждом предложении упоминается лопата:

«И мы держались за эти лопаты, это было наше единственное орудие и оружие, и все-таки, что там ни говори, а мы отрыли этими лопатами такие красивые, ровные и неприступные ни для какого танка рвы, что сердца наши наполнялись гордостью. Эти лопаты, любовь к ним и ненависть крепко сплотили нас, лопатных героев, в одну семью».

Лопата из повести Драгунского стала популярным среди школьников мемом. Выпускники даже запустили паблик в ВК, который так и называется — «Мемы про лопату». Сейчас в нем состоят более восьми тысяч участников.

И вот что там публикуют:

Кроме того, в паблике можно купить футболки с изображением лопаты и надписями «Без лопат», «Лопаты» или «Лопаты. Лопаты. Лопаты».

«Мем смешной, а ситуэйшен страшная», — прокомментировали участники паблика.