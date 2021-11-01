Боба Фетт возвращается в спин-оффе «Мандалорца». И занимает трон Джаббы Хатта. То ли еще будет (но ждать еще почти два месяца)!

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Disney показала первый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта» («The Book of Boba Fett») — сольную историю знаменитого охотника за головами.

Star Wars

В трейлере показано, как Боба Фетт (его снова сыграл Темуэра Моррисон) занял дворец Джаббы Хатта на Татуине и встал во главе его криминального клана.

Боба Фетт, в отличие от своего предшественника, собирается править «с уважением». Но, судя по трейлеру, далеко не все на такое согласны. В кадре также появляется Минг-На Вен в роли известной по «Мандалорцу» наемницы Феннек Шанд.

Премьера спин-оффа «Мандалорца» состоится 29 декабря на Disney+.

А впереди еще и новый «Мандалорец»!

Вышел трейлер второго сезона «Мандалорца». Там все как мы любим: перестрелки, малыш Йода и погони, много погонь!

А впереди еще и новый «Мандалорец»!

Вышел трейлер второго сезона «Мандалорца». Там все как мы любим: перестрелки, малыш Йода и погони, много погонь!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой