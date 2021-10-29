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Группа RSAC выпустила клип на композицию «Взаперти». Это уже второй сингл с недавнего альбома «Не важно, что говорят кисы». Песня, конечно, о любовных переживаниях и прочих тяготах человеческих взаимоотношений, но ее рефрен еще и удивительно рифмуется с наступившим локдауном. Собственно, к нему музыканты и решили приурочить релиз. В клипе, снятом режиссером Машей Жемчужиной, лидер RSAC Феликс Бондарев предстает в образе длинноволосого хиппи с индийским ситаром, который попеременно грустит в одиночестве в запертой комнате или же в райском саду, из которого выбраться однако тоже нельзя. «Медуза» представляет премьеру видео с комментариями авторов.

RSAC

Феликс Бондарев

музыкант

Помню, готовил ужин, практиковался с духовкой, заскучал, взял каподастер, поставил на какой-то лад на акустической гитаре и начал перебирать лениво струны, что-то получилось, записал, переписывать не стал, так и оставил в финале. Потом на телефоне в программе Reason Compact в какой-то поездке набил бас и синтезаторную мелодию, вставил, оставил. Как куплеты свои писал — не помню. Как припевы писал — тоже. У меня такое всегда с хорошими песнями — портал открывается и кто-то мне надиктовывает их. Плохие песни помню как писал. Их большинство. Но эта точно не хит. Сейчас такое не слушают. Просто хорошая песня на один раз.

В обновленном составе RSAC два вокалистки и одна их них из Индии. Отсюда микс религии, баленсиаги и кроксов. А я хотел выглядеть как Девендра Банхарт периода 2005 года, хотел очень серьезный вид в клипе. У меня нет лица, нет волос, поэтому мне нравятся новые образы.

Маша Жемчужина

режиссер

Во время работы над музыкальными видео нам всегда нравится развивать новые смыслы текста. Так вышло и во время работы над «Взаперти». Такой «вырванной» и по-новому осмысленной фразой стала: «Мы взаперти, выход не найти». Основным лейтмотивом видео становится простая мысль: даже в раю есть высокий забор, и даже райский сад — это запертая клетка, у которой есть свой создатель/владелец. Таким «создателем» и выступил герой Феликса, который олицетворил черты самых разных божественных персонажей, оставшись при этом чем-то чрезвычайно приземленным. Таким образом, удалось гармонично транслировать две полярные эстетики — райский сад vs. золотая клетка — одновременно.

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