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Основатель Facebook Марк Цукерберг 28 октября провел презентацию, на которой объявил, что компания сменит название на лаконичное Meta.

Там же он представил обновленный логотип и пообещал построить некую «метавселенную». Что имел в виду Цукерберг, рассуждающий о некой «трехмерной виртуальной реальности», мы так и не поняли.

Если хотите, вот прямая цитата (понятнее не становится): «Определяющим качеством метавселенной будет ощущение присутствия — как будто вы находитесь рядом с другим человеком или в другом месте. Чувствовать присутствие другого человека — это высшая мечта социальных технологий. Вот почему мы решили сосредоточиться на этом».

Судя по реакции соцсетей, метавселенная вызвала много вопросов не только у нас. Впрочем, многие сосредоточили свои силы на шутках про переименование Facebook. Мы отобрали лучшие из лучших!

Думаете, переименование Facebook это все хиханьки да хаханьки? Как бы не так! На биржах все серьезно: после ребрендинга акции канадской компании Meta Materials (производит композиты) выросли на 25%. Дело в том, что компанию перепутали с настоящей Meta. И теперь это точно пост-пост, мета-мета.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой