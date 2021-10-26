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«Медуза», я с тобой
шапито

Власти Огайо изменили дизайн номерного знака — на него добавили самолет братьев Райт. Но перепутали его переднюю и заднюю часть. Пришлось переделывать

Источник: Associated Press

В американском штате Огайо впервые с 2013 года власти решили изменить дизайн номерных знаков для автомобилей. На новых автомобильных номерах изобразили самолет братьев Райт, «Флайер 1», на котором они в декабре 1903 года совершили первый в истории полет на тяге двигателя.

Самолет на табличке летит вместе с баннером «Место рождения авиации», который прикреплен к его хвосту. Вот только дизайнеры, как оказалось, все перепутали.

В отличие от более поздних моделей самолетов, у которых крылья находились спереди, а руль высоты — сзади, у «Флайера 1» все было наоборот. Его крылья находились в задней части, а спереди был руль высоты, поэтому в современном понимании он летел задом наперед. Поэтому баннер на табличке фактически летел перед самолетом.

К моменту, когда ошибку заметили, власти успели напечатать 35 тысяч номеров. Их пообещали утилизировать и выпустить новые — с исправленным изображением. Они появятся в конце декабря.

А можно было и так

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«Медуза», я с тобой
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