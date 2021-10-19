Мы выпустили мерч с Хантером Томпсоном. И нам не стыдно!! Это долгожданная коллаборация с Barking Store. Покупая эти вещи, вы помогаете журналистам (и животным!)

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Журналисты «Медузы» мурчат от удовольствия. Слева — фотограф и фоторедактор Евгений Фельдман, справа — научный редактор Александр Ершов. На моделях — мерч от «Медузы» и Barking Store Саша Вислоцкий

Barking Store — магазин при частном приюте для животных 50pets — выпустил коллекцию в поддержку СМИ, объявленных в России «иностранными агентами»: «Медузы», «Медиазоны» и «Важных историй». Худи и футболки напечатаны с разными принтами, но на всех изображены котята.

«Так вышло, что на каждом из наших принтов — коты. Россия — котоцентричная страна, в отличие от США, где чаще заводят собак. В каком-то смысле коты — наша настоящая скрепа», — объясняет основатель магазина Роман Белоусов.

Мерч для «Медузы» отсылает к знаменитой сценке из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Два веселых кота едут на кабриолете по пустынной трассе. Один из них ведет машину, второй держит в руках ноутбук с открытой вкладкой «Медузы» (логично). На принте написано: «У нас было 2 спецкора, 5 новостников, 3 предупреждения Роскомнадзора. Единственное, что вызывало у меня опасения, — это донаты. Я знал, что рано или поздно мы перейдем на эту дрянь» (🙈).

Оформить донат «Медузе» можно тут (вдруг вы этого еще не сделали!).

Саша Вислоцкий

Футболки от Barking Store есть двух цветов — нежно-голубые и черничные, а худи — пудровые и кирпичные. Они уже появились в нашем «Магазе». Важно: 50% с прибыли от продажи мерча Barking Store перечислит «Медузе» . Спасибо за поддержку, друзья!

Купить мерч от легендарного Barking Store.

Barking Store начал работать над совместным мерчем с «Медузой» пару месяцев назад. Тогда в списке Минюста было не больше 20 человек и СМИ, объявленных «иноагентами». Сейчас там уже 88 человек и СМИ — и почти каждую пятницу список расширяется. Подпишите петицию за отмену этого дискриминирующего и возмутительного закона.

Роман Белоусов, основатель Barking Store

Когда мы придумывали принт для «Медузы», то решили, что уместен заход через популярную сцену из «Страха и ненависти в Лас-Вегасе». Герои мчатся в угаре по пустыне, один рулит, второй пишет, и они (в профессиональном смысле) все перепробовали, кроме финансирования через донаты. Но им пришлось перейти и на эту дрянь. Хотя на самом деле донатная экономика мне симпатична.

Котенок «Медиазоны» смотрит в окно, а в отражении знакомая многим картинка: каски, дубинки, металлические заборы. Я в какой-то момент решил перестраховаться и, хотя лица полицейских не видны, поменял подбородок одного из них на подбородок Ди Каприо. Как говорится, все совпадения случайны.

Что касается «Важных историй», мы давно хотели сделать принт, где котик спит или ходит по клавиатуре, что-то сообщая миру. Мне показалось, что это идеально подходит под издание, которое специализируется на расследованиях, над которыми долго работают ночами, возможно, с чаем, бокалом или целой бутылкой вина на столе.

Как появился Barking Store?

Роман Белоусов родом из Москвы. Он поступил на биологический факультет МГУ в 2002 году, но так его и не окончил. В 2004-м у него начались разногласия с руководством биофака по поводу опытов на животных: Белоусов считал, что их проводили с нарушениями. Конфликт продолжался несколько лет, и в 2007-м Белоусова из МГУ отчислили — зато на факультете появилась комиссия по биоэтике.

В 2004 году Роман вместе с мамой приютил пять щенков, подобранных на стройке. Только двух из них удалось пристроить, остальные остались жить у Белоусова — хотя у него уже и так было две собаки. После этого он понял, что из однокомнатной квартиры нужно переезжать за город. Перебравшись в тот же год в Подмосковье, Роман Белоусов занялся стерилизацией уличных собак. А прямо в доме, где Роман поселился, он устроил частный приют 50pets, который существует до сих пор (сейчас там содержатся 20 животных — кошек и собак).

В 2011-м Белоусов увлекся шелкографией и оборудовал под печать принтов сарай в том же доме, где приют. Через несколько лет друга и соратника Белоусова Алексея Гаскарова осудили на три с половиной года по «болотному делу», и Белоусов начал печатать футболки в его поддержку.

«Он освободился в 2016 году, а я до сих пор иногда вижу людей в тех футболках, которые печатал тогда в сарае. Ощущения довольно странные», — рассказывает основатель Barking Store.

Важный текст Алексея Гаскарова

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В 2017 году Белоусов решил попробовать сделать несколько футболок с собственными принтами, чтобы поддержать работу приюта. Белоусов вложил 70 тысяч рублей — все свои накопления — в печать футболок. И все они оказались очень популярными. Вскоре появился Barking Store — магазин одежды и аксессуаров с принтами на тему животных и с политическим подтекстом.

Саша Вислоцкий Саша Вислоцкий

Белоусов вовлечен в зоозащитную деятельность еще с 2000-х. Он вместе с друзьями проводил фестиваль «Голоса за животных», участвовал в кампании против вырубки Цаговского и Химкинского лесов, выступал против работы цирков с животными. Barking Store сейчас помогает 50pets развиваться и пристраивать собак и кошек в надежные руки — многие покупатели узнают о приюте как раз из соцсетей магазина. В последние несколько лет Белоусов с командой поддерживает небольшие приюты в регионах: вкладывается в строительство удобных и просторных вольеров и будок для животных. В начале 2021 года они построили новую инфраструктуру в частном томском приюте, а сейчас сосредоточили свои усилия на приюте «Бигдог» в Екатеринбурге.

В первое время Белоусов занимался всеми процессами в магазине самостоятельно: придумывал принты, делал сайт, упаковывал и отправлял вещи, переписывался с покупателями. Склад был дома, заказы тоже отвозил сам.

Сейчас в Barking Store, помимо основателя, три сотрудницы — все они не только работают в магазине, но также занимаются правозащитной и зоозащитной деятельностью. Пару лет назад в Москве открылся небольшой магазин, где можно купить мерч Barking Store. Белоусов признается, что самое важное для него в работе — «найти баланс между бизнесом (капиталистическим монстром) и благотворительностью (постройкой вольера где-нибудь в Свердловской области)».

Роман Белоусов

У меня есть несколько любимых принтов. «Скулбас» — он появился, когда на акциях протеста в 2017 году начали массово задерживать школьников. С тех пор ситуация, в общем-то, не изменилась. Похоже, этот принт всегда будет актуален. Мне нравится наш ироничный принт «Догзилла», на котором щенок разрушает город. Или тот, на котором капибара баллончиком с краской выводит надпись . Еще нравится свитер из переработанного хлопка, на котором изображен кот с надписью «Норма — это невроз». Кот перерисован с автора одноименной книги — философа — мы его любим.

Журналисты «Медузы» — давние поклонники Barking Store. На этом снимке в футболках с капибарой позируют: бывший директор по инновациям «Медузы» Султан Сулейманов, нынешний главред «Медузы» Иван Колпаков, бывший редактор всего на свете «Медузы» Владимир Цыбульский. 2017 год «Медуза»

Многие друзья, покупатели и подписчики радуются, когда встречают незнакомцев в наших вещах, и обязательно присылают нам фотографии. Я и сам довольно часто встречаю незнакомых людей в нашем мерче. И это приятное чувство, когда в толпе как будто узнаешь своих.

Зачем помогать «иноагентам»?

Белоусов рассказывает, что регулярно читает «Медузу», слушает подкасты и подписан на нас во всех соцсетях. Он решил поддержать СМИ, объявленные «иностранными агентами», потому что считает, что независимая журналистика — один из немногих работающих общественных институтов в России и ее сохранение — «вопрос общественной важности».

СМИ, которых сейчас пачками признают «иноагентами», пишут о важных и болезненных темах, которые намеренно не затрагивают официозные издания. Недавние публикации о пытках в колониях — наглядное подтверждение. Люди там находятся в изоляции, и только широкая огласка оставляет шансы на улучшение ситуации. И так в любой сфере. Обществу важно не прятать болячки поглубже, а чиновники и силовики стремятся к обратному. Я давно знаком со многими людьми из «Медузы», «Медиазоны» и «Важных историй». Мне нравится, что и как они делают, и за этими названиями стоят не пара человек, а профессиональные коллективы.

Основатель Barking Store признается, что сам постоянно носит одежду из магазина, поэтому коллекция для «иноагентов» тоже будет в его гардеробе. Покупателям мерча и читателям «Медузы» он советует почаще отдыхать, стирать футболки при температуре не выше 30 градусов и чмокать в нос своих животных 🐶🐱

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Наташа Кондрашова