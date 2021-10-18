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«Медуза», я с тобой
шапито

Может показаться, что это рикролл, но нет: Грета Тунберг и правда спела «Never Gonna Give You Up»

Источник: Meduza

18-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг устроила рикролл на концерте Climate Live в Стокгольме. Она исполнила песню британского певца Рика Эстли «Never Gonna Give You Up», которую часто используют, чтобы потроллить кого-то в интернете.

Тунберг рассказала, что собрания ее организации «Пятницы ради будущего» часто проходят именно под этот трек Эстли. По словам Тунберг, она надеялась устроить приятный сюрприз участникам концерта и заодно показать, что активисты умеют шутить и веселиться — и что они вовсе не «злые дети», какими их изображают в СМИ. Так что теперь мы точно знаем: Грета Тунберг умеет выступать не только в ООН!

DadinSweden
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Рикролл стал еще лучше! Клип на песню «Never Gonna Give You Up» теперь можно посмотреть в 4K и 60 кадрах в секунду

🕺🕺🕺

Рикролл стал еще лучше! Клип на песню «Never Gonna Give You Up» теперь можно посмотреть в 4K и 60 кадрах в секунду

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
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