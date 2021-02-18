Рикролл стал еще лучше! Клип на песню «Never Gonna Give You Up» теперь можно посмотреть в 4K и 60 кадрах в секунду

Нейросети стоило придумать только для того, чтобы брать ну очень старые видео и улучшать их качество. Как, например, это сделали с «Прибытием поезда» или мемами из 2000-х («Очень плохая музыка», «Пацаны вообще ребята» и прочая классика). Наконец-то очередь дошла и до клипа британского певца Рика Эстли на песню «Never Gonna Give You Up».

Revideo

Клип можно посмотреть в высоком разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Выглядит очень непривычно: видео слишком четкое и плавное! Вот, сравните с оригиналом:

RickAstleyVEVO

Выход улучшенной версии «Never Gonna Give You Up» имеет еще и культурную значимость. Оригинальный клип стал основой популярного мема под названием рикролл — это когда вместо нужной ссылки вам присылают тот самый клип с танцующим Риком Эстли. Теперь Эстли будет танцевать в 4K (и еще плавнее, чем когда бы то ни было!).