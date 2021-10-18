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В нескольких российских городах идет кинофестиваль о массовой культуре Beat Weekend. Один из фильмов программы — киноальманах «Лепота» — документальный фильм о русском дизайне в 39 главах, созданных российскими дизайнерами и дизайн-студиями. Авторы разбирают появление кириллицы, иконопись, народные промыслы, конструктивизм, телевидение 1990-х и другие явления. Режиссеры — Наталья Климчук и Ольга Морозова (школа Bang Bang Education). Консультант фильма по истории дизайна — Алена Сокольникова. «Медуза» публикует два эпизода из фильма.

Советский киноплакат

Автор фрагмента — графический дизайнер и основатель марки Liars Collective Антон Горбунов, коротко рассказывает об истории советского киноплаката и художниках-графиках братьях Владимире и Георгии Стенбергах.

«Лепота. Советский киноплакат» Meduza

Кириллическая гельветика

Фрагмент подготовило агентство ONY (работали вместе с Третьяковской галереей, музеем «Гараж», делали ребрендинг Rambler&Co и многое другое). Авторы рассказывают о том, как один из самых популярных шрифтов, который вы точно видите каждый день — гельветика — по-новому раскрылся в кириллице.

«Лепота». Фрагмента фильма Meduza

Как изучали шрифты сто лет назад Марширующая речь Глава из каталога выставки «ВХУТЕМАС 100» — об изучении шрифтов на полиграфическом факультете

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой