«Лепота» — киноальманах об истории российского дизайна. Публикуем две его главы: о советском киноплакате и кириллической гельветике
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В нескольких российских городах идет кинофестиваль о массовой культуре Beat Weekend. Один из фильмов программы — киноальманах «Лепота» — документальный фильм о русском дизайне в 39 главах, созданных российскими дизайнерами и дизайн-студиями. Авторы разбирают появление кириллицы, иконопись, народные промыслы, конструктивизм, телевидение 1990-х и другие явления. Режиссеры — Наталья Климчук и Ольга Морозова (школа Bang Bang Education). Консультант фильма по истории дизайна — Алена Сокольникова. «Медуза» публикует два эпизода из фильма.
Советский киноплакат
Автор фрагмента — графический дизайнер и основатель марки Liars Collective Антон Горбунов, коротко рассказывает об истории советского киноплаката и художниках-графиках братьях Владимире и Георгии Стенбергах.
Кириллическая гельветика
Фрагмент подготовило агентство ONY (работали вместе с Третьяковской галереей, музеем «Гараж», делали ребрендинг Rambler&Co и многое другое). Авторы рассказывают о том, как один из самых популярных шрифтов, который вы точно видите каждый день — гельветика — по-новому раскрылся в кириллице.