шапито
Если вам кажется, что все кинопостеры одинаковые, не волнуйтесь. 👀 Вам не кажется!
Источник: Meduza
Кинопостеры — это отдельный вид искусства. По крайней мере, так было раньше. Фотограф и креативный директор Steffen Studio Ли Стеффен опубликовал в твиттере коллажи однотипных кинопостеров. Если судить по этому треду, то существует всего 10 категорий фильмов.
1. Боевики с оранжево-голубыми постерами
2. Постеры с расставленными ногами
3. Постеры с размытым изображением полицейского
4. Постер с парочкой, которая облокачивается друг на друга
5. Постеры с черной спиной
6. Постеры с красным платьем
7. Боевики с черно-оранжевыми постерами
8. Угрюмые постеры с туманом
9. Постеры с глазом
10. Желтые постеры
Бонус! Постеры с профилем Тома Круза
В комментариях автору треда прислали другие однотипные постеры.