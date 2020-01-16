Если вам кажется, что все кинопостеры одинаковые, не волнуйтесь. 👀 Вам не кажется!

Кинопостеры — это отдельный вид искусства. По крайней мере, так было раньше. Фотограф и креативный директор Steffen Studio Ли Стеффен опубликовал в твиттере коллажи однотипных кинопостеров. Если судить по этому треду, то существует всего 10 категорий фильмов.

1. Боевики с оранжево-голубыми постерами

2. Постеры с расставленными ногами

3. Постеры с размытым изображением полицейского

4. Постер с парочкой, которая облокачивается друг на друга

5. Постеры с черной спиной

6. Постеры с красным платьем

7. Боевики с черно-оранжевыми постерами

8. Угрюмые постеры с туманом

9. Постеры с глазом

10. Желтые постеры

Бонус! Постеры с профилем Тома Круза

В комментариях автору треда прислали другие однотипные постеры.

Постеры с Мэттом Дэймоном и надписями на его лице

Французские желто-голубые постеры

Рождественские постеры с парами в зеленых и красных свитерах