iOS 15 позволяет воровать чужие конспекты на расстоянии. И это… гениально!!

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В материале про iOS 15 мы писали, что функция «Онлайн-текст» наверняка пригодится студентам — и даже не представляли, насколько были правы. В конце концов, «Онлайн-текст» позволяет распознать рукописный или печатный текст и скопировать его, например, в заметки (правда, с русским языком пока не работает). Удобно? Не то слово! Особенно если готовишься к экзамену по чужим конспектам. В реальности же все еще интереснее: «Онлайн-текст» и хороший зум на камере позволяют копировать чужие конспекты даже на расстоянии. Вот так!! Выводов не будет, но ролик хочется пересматривать снова и снова. Просто гениально.

Что еще умеет iOS 15

Мы неделю тестировали iOS 15 и iPadOS 15. «Обзора» не будет! Лучше просто расскажем о не самых очевидных функциях, которые нам приглянулись

Что еще умеет iOS 15

Мы неделю тестировали iOS 15 и iPadOS 15. «Обзора» не будет! Лучше просто расскажем о не самых очевидных функциях, которые нам приглянулись

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой