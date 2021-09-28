Мы неделю тестировали iOS 15 и iPadOS 15. «Обзора» не будет! Лучше просто расскажем о не самых очевидных функциях, которые нам приглянулись
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В конце сентября Apple выпустила пятнадцатые версии iOS и iPadOS. Никакой революции, но мелких полезных изменений — полно. Журналист «Медузы» Максим Иванов коротко рассказывает, почему вам все-таки нужно срочно обновиться (помимо соображений безопасности, разумеется).
Сохраняйте и отправляйте мемы правильно
Просто посмотрите, как теперь умеют айфоны на iOS 15! Можно зажать нужную картинку одним пальцем, а вторым скроллить страницу, тапом добавляя к ней другие изображения. Получившуюся стопку можно перетащить в фотоальбом или мессенджер — и отправить все разом (ну или просто сохранить в памяти устройства). Со ссылками, кстати, тоже работает! К слову, iPadOS умела так уже довольно давно.
Наслаждайтесь шумом дождя
Пожалуй, одна из самых успокаивающих функций новых версий iOS и iPadOS — особенно если пытаетесь уснуть или заглушить крик ребенка в самолете. На выбор есть звуки дождя, ручья, океана, а также шумы, отличающиеся степенью интенсивности. Фоновые звуки работают даже во время проигрывания музыки, фильмов или тиктока. Уровень громкости настраивается в меню. Доступ к звукам можно получить из панели управления (иконка с ухом) или из настроек устройства: там нужно нажать «Универсальный доступ», потом «Аудиовизуализацию» и перейти в меню «Фоновые звуки».
Ненавидьте себя по утрам с меньшими усилиями
Ох, как давно мы этого ждали: теперь, чтобы настроить будильник, больше не нужно жать на кнопку «Изменить» — можно сделать это сразу, как показано на видео ниже. Спасибо, Apple! Еще из полезного: в watchOS 8 можно установить сразу несколько таймеров одновременно. Айфоны и айпады, увы, так до сих не умеют.
Копируйте рукописные конспекты в пару нажатий
Самая полезная функция для студентов (которым срочно нужно списать) и любителей выделять избранные цитаты из книг или статей.
Для начала «Онлайн-текст» нужно активировать в основных настройках: откройте меню «Язык и регион» и включите нужную опцию. Теперь при наведении объектива на книги, журналы и вообще что угодно, где есть надписи, в углу будет появляться иконка «Онлайн-текста». При нажатии на нее айфон или айпад предложат скопировать текст (даже рукописный) и поискать его в интернете.
К сожалению, пока что работает только с английским, испанским, итальянским, кантонским, китайским, немецким, португальским и французским. Надеемся, русский добавят как можно скорее — тогда вы наконец-то сможете разобрать, что пишут врачи.
Заглушите соседей с дрелью (хотя бы на время созвона)
За полтора года пандемии созвоны из дома по поводу и без стали новым стандартом общения. Увы, у некоторых собеседников (а может, даже и у вас) на фоне постоянно воют собаки и полицейские сирены.
Apple попыталась решить эту проблему при помощи функции «Изоляция голоса». Она убирает фоновые шумы и делает ваш голос более громким и четким. Для этого во время созвона в любой программе, например FaceTime или Zoom, дерните шторку пункта управления, нажмите на кнопку микрофона и выберите «Изоляция голоса».
Для тех, кто, наоборот, хочет передать шум вокруг, есть режим «Широкий спектр». Он ловит вообще все.
Покрасуйтесь перед камерой в видеочате
Похожим образом работает красивое размытие фона в видеозвонках. Точно так же выдвигаете шторку пункта управления, жмете на кнопку «Видеоэффекты» и включаете портретный режим. Все! Работает не только в FaceTime, но и в других мессенджерах с функцией видеосвязи.
Помогите иностранцу найти правильный выход со станции «Китай-город»
А помните, были такие путешествия в другие страны? И мы уже не очень…
Но до ковида нам всем точно бы пригодилась новая функция «Лицом к лицу» в программе «Перевод». Теперь айфон умеет одновременно слушать и вашу речь, и речь собеседника — и переводить все это в режиме реального времени. Так, чтобы каждый видел перевод в своей части экрана. Экран телефона просто делится пополам и отзеркаливается, с каждой стороны — кнопка включения микрофона и поле с автоматическим переводом речи. Очень удобно, да и телефон не нужно будет вертеть туда-сюда.
Верните все как было!!
В iOS 15 Apple изменила положение адресной строки в браузере Safari — и, признаться, это очень непривычно. Если вы не можете смириться с изменениями, есть способ вернуть все как было. Идите в настройки, жмите на Safari, ищите пункт «Вкладки» и выбирайте «Одиночную вкладку». Готово!
Оставьте себя в покое
Функция «Фокусирование» предлагает более тонкую настройку уведомлений, которые приходят вам в течение дня (то есть чьи сообщения будут отображаться на экране). Помимо привычного «Не беспокоить» есть «Работа», «Сон», «Личное». Или «Видеоигры» — этот режим может активироваться автоматически при подключении геймпада к устройству. Можно сделать свой профиль, которого нет среди предустановленных, — например, «Запись подкаста».
iOS и iPadOS на основе опыта использования устройствами сами предложат приложения и контакты, которые могут вам понадобиться в каждом конкретном случае. Есть только одна проблема: нужно не залениться, разобраться и все это настроить…
Бонус! Смотрите тиктоки по удаленке
Самое ожидаемое нововведение iOS и iPadOS — SharePlay — появится позже этой осенью. Apple обещает, что с ее помощью вы сможете смотреть фильмы, сериалы и тиктоки (да-да!) вместе со своими друзьями и близкими прямо во время видеочата. И музыку, кстати, тоже можно будет ставить. Есть шанс, что вечеринки по видеосвязи станут чуть лучше (нет).
Фото на обложке: Apple