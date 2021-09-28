Мы неделю тестировали iOS 15 и iPadOS 15. «Обзора» не будет! Лучше просто расскажем о не самых очевидных функциях, которые нам приглянулись

Копируйте рукописные конспекты в пару нажатий

Самая полезная функция для студентов (которым срочно нужно списать) и любителей выделять избранные цитаты из книг или статей.

Для начала «Онлайн-текст» нужно активировать в основных настройках: откройте меню «Язык и регион» и включите нужную опцию. Теперь при наведении объектива на книги, журналы и вообще что угодно, где есть надписи, в углу будет появляться иконка «Онлайн-текста». При нажатии на нее айфон или айпад предложат скопировать текст (даже рукописный) и поискать его в интернете.

К сожалению, пока что работает только с английским, испанским, итальянским, кантонским, китайским, немецким, португальским и французским. Надеемся, русский добавят как можно скорее — тогда вы наконец-то сможете разобрать, что пишут врачи.