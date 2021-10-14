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«Медуза», я с тобой
шапито

«Неслучайные связи»: первый российский «аудиофильм» — то есть фильм без изображения  От режиссера «Коллектора» и комедии о блокадном Ленинграде «Праздник». Премьера трейлера

Источник: Meduza

21 октября на ютьюб-канале режиссера Алексея Красовского выйдет первый российский аудиофильм — картина, в которой вообще нет изображения (только текстовая визуализация), а все события разворачиваются в разговорах.

Режиссер Алексей Красовский

«Неслучайные связи» состоят из 16 переплетенных друг с другом историй, герои которых общаются с собеседником, не видя его — кто-то говорит по телефону, кто-то прячется, кто-то лишен зрения. В фильме участвуют Алена Бабенко, Семен Трескунов, а также актеры дубляжа Марина Гладкая, Валерий Смекалов, Варвара Чабан и другие. «Медуза» представляет премьеру трейлера.

В том же жанре — но на английском языке

Красовский не в первый раз выкладывает фильм на ютьюбе — в 2019 году он опубликовал таким же образом свою картину «Праздник» про Новый год в блокадном Ленинграде. Среди других работ режиссера — картина «Коллектор», где в кадре появлялся только один герой в исполнении Константина Хабенского; а также десктоп-фильм «Конец», где актеров не было вообще.

О «Празднике» Красовского

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«Медуза», я с тобой
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