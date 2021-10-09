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Дипфейки становятся реалистичнее с каждым днем — и выявить их все сложнее. Певец Джастин Бибер, к примеру, не справился с фактчеком и потому два часа учил игре на гитаре фейкового Тома Круза, при этом попутно докучая настоящему.

Soap DC

Началось все с видео, где правдоподобный дипфейк из аккаунта deeptomcruise играет на гитаре. Ролик увидел Бибер — и тут же принялся подкалывать актера (и даже повторно вызвал его на бой, о чем музыкант почему-то мечтает с 2019 года).

Певец записал для «Круза» инструкцию, где показал, как надо. В сторис Бибер отметил настоящего Круза, который, скорее всего, очень удивился таким внезапным поучениям. Впрочем, Бибер недолго упивался чувством собственного величия. Вскоре в сторис исполнителя появилось вот такое сообщение: «Это что, не Том Круз? Лол, ну ладно, все еще уморительно».

Настоящая звезда «Миссия невыполнима» так ничего и не ответила Биберу — так что, видимо, в ближайшее время ни акустических концертов, ни выхода в октагон ждать не стоит.

Чем вообще занят дипфейковый Том Круз

Том Круз показывает фокусы в тиктоке и травит байки про Горбачева. Но есть нюанс

Чем вообще занят дипфейковый Том Круз

Том Круз показывает фокусы в тиктоке и травит байки про Горбачева. Но есть нюанс

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой