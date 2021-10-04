«Просто повезло, лето тупо класс» Если уже соскучились по лету, посмотрите новый клип Муджуса. Электрички, ностальгия и любовь!

Электронный музыкант Mujuice (Роман Литвинов) выпустил клип на песню «Такое фиговое лето» с альбома «Melancholium». В нем две девушки едут в электричке, убегают от контролеров, гуляют по рельсам, и все это после ночной вечеринки — в общем, их лето не такое уж фиговое. Режиссером видео выступила Алена Шевченко. «Медуза» представляет премьеру видео с ее комментарием.

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Лето, раннее утро, электричка. Две подружки возвращаются домой после клуба. Десятки остановок, сотни пассажиров, стук колес, «где ваш билетик?». Следующая станция не твоя, а твоя еще не скоро. Рваные колготки и смазанный макияж. Ты счастлив, а лето, может быть, и не такое уж фиговое. Это о том, что порой возвращение домой может быть более запоминающимся, чем сама вечеринка. Да, ты устал и хочешь спать, но, если ты с лучшей подругой, шоу будет продолжаться. Эта работа о ностальгии по лету и дружбе, она о тех маленьких вещах, которые начинаешь ценить, когда стал старше — хотя бы на пять минут.