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В Великобритании уже неделю продолжается топливный кризис: на заправках хронически не хватает бензина и других видов топлива — но не потому, что их нет в стране, а потому что некому водить бензовозы.

Подробно про то, почему так происходит В Великобритании на заправках заканчивается бензин. Виноват не только «Брекзит» — и не только ковид

Поэтому, когда водители видят подъезжающий к заправке бензовоз, они тут же бросают все дела и устремляются за ним, надеясь заправиться впрок, пока есть шанс. Обычно в этих очередях спокойно, но иногда доходит и до драк.

Поэтому Джонни Андерсон, водитель бетономешалки, который вез 44 тонны жидкого цемента из города Вулверхэмптон на стройку в графстве Нортгемптоншир, очень удивился, когда на шоссе увидел за собой колонну из примерно 20 автомобилей. Доехав до стройки, он понял, за кого его приняли. «„Мог бы остановиться и сказать, что ты не бензовоз“, — сказал мне парень в головной машине колонны», — так описал Андерсон эту встречу в интервью «Би-би-си».

Но вообще тут смешного мало, добавляет Андерсон — если бы он и вправду вел бензовоз, то имел бы право вызвать полицию, так как у водителей есть инструкция вызывать подмогу, если у них появляется подозрение, что его груз пытаются угнать. Да и вообще лучше не нервировать водителя, у которого за спиной несколько десятков тонн опасного горючего.

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