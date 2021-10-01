«Меня оживили как Джона Сноу» Выхухоль Хохуля воскрес, чтобы сниться в кошмарах. Посмотрите его первый тикток

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Вот она — журналистика действия! Стоило российским СМИ обратить внимание на войну башен между экогероями Калужской области выхухолем Хохулей и камуфлированным лосем Лосяшем, как их политическая борьба за звание символа регионального министерства природы резко стала интереснее.

Напомним, в конце сентября местные жители посчитали, что Лосяш сместил Хохулю. В конце концов, выхухоль уже год как забросил инстаграм, а на фотографиях в профиле правительства Калужской области стал появляться Лосяш.

Но не тут-то было: Хохуля вернулся — причем в лучшей форме, чем когда-либо! Возвращение он анонсировал постом с изображением героя «Игры престолов»: «Меня оживили как Джона Сноу, ведь моя миссия еще закончена».

На этом Хохуля не остановился, наоборот, теперь он постит фотографии себя, кадры из «Друзей» с ТЕМ САМЫМ костюмом Росса Геллера…

и фрагменты «Вечернего Урганта» со своим участием («Иван Андреевич, о таком я даже мечтать не мог. На диван приглашения не жду, животных туда наверно не пускают 😅»).

Ну и главный триумф — Хохуля наконец-то освоил тикток! Первый пост — заставка в стиле все тех же «Друзей», где помимо Хохули появляются его конкуренты (или уже приятели?): лось Лосяш и капля Капа.

ХОХУЛЯ — КАЛУЖСКИЙ ЭКОГЕРОЙ

Ну что ж, порадуемся за Хохулю и отметим, что его наконец-то перестали травить за внешность в комментариях. Разумеется, это победа!

Хохуля стронг 💪💪💪

Уже пришли в себя от Тульского Пряника? Великолепно. Настало время снова дрожать — на этот раз от символа охраны природы Калужской области

Хохуля стронг 💪💪💪

Уже пришли в себя от Тульского Пряника? Великолепно. Настало время снова дрожать — на этот раз от символа охраны природы Калужской области

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой