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Экогерой Хохуля сохранил лидерство в борьбе за место символа министерства природы Калужской области. Почетное звание у него чуть не отобрал лось в камуфляжном костюме по имени Лосяш. Да, мы и сами несколько раз перечитали новость выше в попытках понять все нюансы их политической борьбы. Но все-таки разобрались. Сейчас и вам объясним!

Выхухоль Хохуля заступил на пост экологического героя (так его называют в соцсетях) в декабре 2019 года. Для него сделали специальную ростовую куклу, в которой аниматоры посещали детские мероприятия и рассказывали об охране природы.

У Хохули есть инстаграм, куда выкладывают мемы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

А еще Хохуля часто поднимает вопросы идентичности.

Кроме того, экогерой — частый гость на ютьюб-канале министерства природы Калужской области. В своих видеоблогах Хохуля вещает на фоне леса, рек и многоэтажных домов.

Минприроды Калужской области

В комментариях (если они вообще есть) Хохулю откровенно травят. Приходится терпеть вот такое: «Не дай бог такого встретить на детской площадке, поход к психологу обеспечен».

Минприроды Калужской области

Иногда на помощь Хохуле приходит Лосяш, другой маскот Минприроды Калужской области. Неясно, в каких отношениях лось в камуфляже находится с Хохулей. Совместных фотографий и доказательств искренней дружбы «Медузе» найти не удалось.

Однако в свежем посте правительства Калужской области место Хохули занял именно Лосяш. Паблик «Новости Боровского Района» в ВК обратил внимание на рокировку экогероев и предположил, что, возможно, за кулисами произошла смена власти.

При этом в министерстве природы все отрицают: «Мало кто знает, но у нас три героя. Капа — символ чистой воды, Лосяш — символ леса и Хохуля — экогерой. Никакой смены лидеров, у всех мир, дружба, жвачка!» Комментариев от Хохули не последовало. Последний пост в его инстаграме написан в ноябре 2020 года. Мы переживаем!

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Максим Иванов