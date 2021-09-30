Шакиру обокрали кабаны. Но без боя она не далась

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В Испании два диких кабана попытались испортить прогулку Шакиры и ее 8-летнего сына — и, кажется, им это удалось. Об этом сообщила сама певица в инстаграм-сторис.

Запись сторис Шакиры Shakilicantropos

Животные подсторожили Шакиру и ее ребенка в барселонском парке. Исполнительница попыталась дать отпор грабителям, но кабаны были хитрее и изворотливее. Так в их распоряжении оказалась сумка с мобильным телефоном внутри. Животные, проигнорировав попытки Шакиры вернуть украденное, скрылись с добычей в лесу.

Сама Шакира и сын не пострадали, а вот вещам певицы досталось. Сумку удалось найти в лесу — всю грязную и с торчащими нитками. Судьба мобильного телефона неизвестна.

История, с одной стороны, грустная. С другой, теперь все знают, что певица не боится кабанов. Так что в следующей раз в схватке с кабанами мы бы ставили на Шакиру. 💪

А могла показать кабанам язык!

Шакира во время выступления показала зрителям язык. 👅 Но она не дразнилась — это называется «загрута»

А могла показать кабанам язык!

Шакира во время выступления показала зрителям язык. 👅 Но она не дразнилась — это называется «загрута»

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