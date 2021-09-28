Медведев был в ярости, когда Twitter снова посоветовал ему подписаться на Навального Как защитить себя от «осужденного гражданина»? Простейшая инструкция для бывшего президента
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В начале февраля 2021 года Дмитрий Медведев пожаловался журналистам, что Twitter рекомендует россиянам подписываться на Алексея Навального.
Прошло почти девять месяцев. Алексей Навальный сидит в тюрьме. А Twitter все еще рекомендует на него подписываться! Бывший президент очень расстроен таким вмешательством в политическую жизнь России. Ведь он БУКВАЛЬНО на такое не подписывался. 27 сентября Медведев заявил:
Когда я, значит, смотрел рекомендации Twitter, на кого мне подписаться, естественно, первого человека, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание. Ну разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство.
Но не стоит расстраиваться! Бороться с «иностранным вмешательством» в твиттере все-таки можно. Рассказываем, как это сделать (зайдем издалека).
А что это вообще за рекомендации?
Twitter рекомендует подписаться на аккаунт в нескольких случаях. Например, если он очень популярен в вашей стране. Или если тематика этого аккаунта совпадает с вашими интересами — то есть тем, что вы обычно читаете в том же твиттере.
- Навальный и правда популярен в России, у него 2,6 миллиона подписчиков. У Медведева почти на два миллиона больше, но лайков посты собирают так себе. Так что по этому пункту Навальный ✅
- Медведев — политик. Навальный — тоже. Как пишут в тиндере, itʼs a match! И снова ✅
- Ну и самое главное: Навальный пришел в соцсеть на год раньше Медведева. Так что Twitter имеет полное право рекомендовать «осужденного гражданина» хотя бы за выслугу лет.
И как от этого избавиться?
Скажем так, варианты есть. Вот наиболее очевидные.
- Подписаться на Навального. Нет, ну а что? Тогда его аккаунт точно пропадет из рекомендаций. Да и не то чтобы это сильно повлияет на ленту Медведева, он все равно читает одних политиков. И видеоблогера Руслана Усачева.
- Забанить Навального. Согласны, малодушно. Зато сейфспейс. Не будет ни рекомендаций, ни «чуши, мути и компота» из аккаунта оппозиционера.
- Доказать твиттеру, что Медведева не интересует политика. Допустим, зайти в список «Интересов» и снять галочку с темы «Новости/Политика». Можно подписаться на популярных русскоязычных комиков — допустим, Александра Долгополова или, там, Идрака Мирзализаде (увы, Гарик Мартиросян в твиттере не сидит). Еще как вариант — специально помечать посты о политике как «не интересующие». Для этого достаточно нажать на твит. Еще можно подписаться на «Шапито» и усиленно лайкать посты об орущих оленятах.
- Отключить персонализацию контента в настройках твиттера. Но это не может гарантировать полную защиту от «вмешательства» Навального. Ведь в ленту всегда может прилететь скриншот твита с его аккаунта… Но тут можно добавить его фамилию в список игнорируемых слов и уведомлений. Именно так в реальной жизни поступают Медведев и его коллеги. Не привыкать!
- Ну и главный (и наш любимый) вариант — удалиться из твиттера. И, скажем, переместиться в забытый российский мессенджер «Там там». Тем более зачем твиттер российскому политику? Сплошное «иностранное вмешательство».