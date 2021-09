HBO показала первый кадр из сериала The Last of Us. Выглядит очень похоже на скриншот из игры (ура?)

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В твиттере HBO опубликовали первый кадр из телеадаптации видеоигры The Last of Us. В кадре — два главных героя, девочка-подросток Элли и контрабандист Джоэл, в исполнении Беллы Рэмси и Педро Паскаля соответственно. На заднем плане видны обломки разбившегося самолета. В целом, весьма похоже на скриншот из игры!

Шоураннером The Last of Us на HBO выступит создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин, а несколько эпизодов снимет российский режиссер Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота»). Над проектом также работает Нил Дракманн — креативный директор Naughty Dog, компании-разработчика оригинальной игры. Первый сезон должен выйти в 2022 году.

