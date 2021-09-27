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«Медуза», я с тобой
шапито

HBO показала первый кадр из сериала The Last of Us. Выглядит очень похоже на скриншот из игры (ура?)

Источник: Meduza

В твиттере HBO опубликовали первый кадр из телеадаптации видеоигры The Last of Us. В кадре — два главных героя, девочка-подросток Элли и контрабандист Джоэл, в исполнении Беллы Рэмси и Педро Паскаля соответственно. На заднем плане видны обломки разбившегося самолета. В целом, весьма похоже на скриншот из игры!

Шоураннером The Last of Us на HBO выступит создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин, а несколько эпизодов снимет российский режиссер Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота»). Над проектом также работает Нил Дракманн — креативный директор Naughty Dog, компании-разработчика оригинальной игры. Первый сезон должен выйти в 2022 году.

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«Медуза», я с тобой
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