«О-о-оу йес, пошли денежки» Вы ничего не знаете о кринже, если не видели новую социальную рекламу МВД про кибермошенников

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

МВД России продолжает бороться с киберпреступностью при помощи кринжа. Вероятно, в министерстве надеются, что преступники возмутятся изображением мошенников в социальной рекламе и сами себя сдадут.

Итак, сюжет: некая Милана Москва зовет главную героиню ролика «по тусить», пока «муженек свалил в Таиланд». Предложение Миланы Москвы оказалось слишком соблазнительным — женщина вызывает такси сервиса «Карета кар», в котором вместо автомобилей (да-да, вы правильно догадались) подают кареты. Разумеется, «Карета кар» всего лишь ширма, таким образом киберпреступники выманивают данные банковских карт.

Ролик переключается на мошенницу и ее внутренний диалог: «Ну же, давай. Давай свои данные, код из СМС». Главная героиня поддается обману и вводит номер карты. Карета к ней все-таки приезжает, но под нарисованные взрывы петард превращается в тыкву, внутри которой умывается мышь. В это время из сумки жертвы киберпреступников вытягивают склеенные друг с другом купюры. А мошенница сидит и приговаривает: «О-о-оу йес, пошли денежки».

В конце ролика следует вывод — данные передавать нельзя. Спасибо, МВД, пожалуйста, не останавливайтесь!

Обновление. МВД удалило ролик из твиттера. Но не из интернета!

Держат марку

МВД добралось до мемов: полиция отговаривает идти на митинги с помощью сиба-ину Доге и Чимса Мем у них, как можно догадаться, вышел так себе

Держат марку

МВД добралось до мемов: полиция отговаривает идти на митинги с помощью сиба-ину Доге и Чимса Мем у них, как можно догадаться, вышел так себе

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой