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Стриминговый сервис Netflix показал трейлер документального фильма Эрин Ли Карр о жизни певицы Бритни Спирс под названием «Britney vs Spears».

Netflix

Фильм выйдет 28 сентября.

На следующий день после премьеры фильма запланированы очередные судебные слушания по делу об освобождении певицы из-под , продолжающейся с 2008 года.

39-летняя Спирс попросила суд прекратить опеку над ней в июне. Она заявила, что многие годы ее заставляли работать, принимать сильнодействующие лекарства и не позволяли забеременеть. Ее адвокат по назначению, по словам певицы, не говорил ей, что она может подать прошение о прекращении опеки.

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