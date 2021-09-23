Netflix показал трейлер документального фильма о Бритни Спирс. Он выйдет 28 сентября — накануне заседания суда по делу об опеке над певицей
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Стриминговый сервис Netflix показал трейлер документального фильма Эрин Ли Карр о жизни певицы Бритни Спирс под названием «Britney vs Spears».
Фильм выйдет 28 сентября.
На следующий день после премьеры фильма запланированы очередные судебные слушания по делу об освобождении певицы из-под опеки, продолжающейся с 2008 года.
39-летняя Спирс попросила суд прекратить опеку над ней в июне. Она заявила, что многие годы ее заставляли работать, принимать сильнодействующие лекарства и не позволяли забеременеть. Ее адвокат по назначению, по словам певицы, не говорил ей, что она может подать прошение о прекращении опеки.