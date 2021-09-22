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«Медуза», я с тобой
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Дык-кын-дыш-тын дыгы-дыгы-дыщ! Танцуем под тизер фильма «На близком расстоянии» Героиня Ксении Раппопорт обнаруживает под дверью курьера — и оставляет его у себя жить

Источник: Meduza

28 октября в российский прокат выходит фильм Григория Добрыгина «На близком расстоянии». Главная героиня — известная актриса. Во время пандемии она обнаруживает у себя на пороге курьера из Средней Азии без сознания. Она оставляет его у себя — но не просто так. Главные роли в картине сыграли Ксения Раппопорт и Нурбол Уулу Кайратбек. «Медуза» представляет тизер фильма.

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«Медуза», я с тобой
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