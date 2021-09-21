Объявите «иноагентом» самого себя «Медуза» выпустила значки. Это коллаборация с создателями легендарного пина «Полный ****** [крах]»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В появились значки. Это коллаборация «Медузы» с брендом «Масть» — они делают аксессуары, пины, а недавно выпустили ковры в виде забора «ПО-2» (!).

Можно купить три эмалированных значка:

«******» [хреновина] — так мы в редакции называем ту самую плашку «Данное сообщение…», которая по закону об «иноагентах» должна сопровождать каждое наше сообщение. Любопытно, что пин с ****** [хреновиной] напоминает знаменитую вывеску «Вы выезжаете из американского сектора» на Чекпойнт Чарли в Берлине.

«Иноагент» — тут все понятно: можете сами себя объявить «агентом иностранного государства». Пин отлично сочетается с другими вещами из нашей коллекции Foreign Agent Kit (ищите ее в «Магазе»).

«Медуза» — лаконичный черный значок с нашим логотипом.

Важно! 45 % от продаж значков «Масть» перечислит в поддержку «Медузы». Спасибо, друзья!

Что такое «Масть»?

В конце 2016 года веб-дизайнер из Перми Александр Долгих понял, что «двигать прямоугольники стало немного скучно», и основал собственный бизнес. В то время значки буквально переживали второе рождение (первое, следует признать, пришлось на советские времена) — однако все, что продавалось в России, Александру Долгих не нравилось: ему казались скучными и слишком банальными пины с едой, архитектурой и котиками (по поводу котиков мы не согласны, — прим. «Медузы»). Так появилась «Масть» — и ее задушевные пины: спортивная сумка «Россия», аквариум с дохлой рыбкой, школьная тетрадь с надписью «Терпеть», подорожник и решетка в форме сердца.

Александр Долгих, основатель «Масти»

Все истории про аксессуары «Масть» примерно одинаковы. Люди видят что-то и сразу влюбляются: у них возникает ощущение, что это было сделано [специально] для них. Больше всего влюбленностей было с дизайном «На заре», сделанным в коллаборации с Олегом Парастаевым и группой «Альянс»: мы получили очень много позитивного фидбека. Ну, и конечно, значок «Полный ******» заставил улыбнуться многих людей, попавших в непростую ситуацию.

«альянс» тоже поддерживает «медузу»

«Альянс» в марафоне «Медузы» 🏴 Группа представляет мрачную песню об игре со смертью. Раньше она нигде не издавалась!

«альянс» тоже поддерживает «медузу»

«Альянс» в марафоне «Медузы» 🏴 Группа представляет мрачную песню об игре со смертью. Раньше она нигде не издавалась!

Пин «Полный ****** [крах]» вышел в первой линейке «Масти». За четыре года он стал настоящим хитом: продано уже несколько тысяч экземпляров. Долгих объясняет, что идея значка пришла ему в голову сразу, как только он сел рисовать первые эскизы.

Эта фраза звучит каждый день в самых разных контекстах и даже не всегда означает, что ****** действительно полный (есть же еще полнейший). За это время мы выпустили множество различных вариаций этого пина: каждый мог выбрать тот ******, который ему больше подходит: черный, голубой, розовый, серебряный, из настоящего золота или с глиттером. Значок действительно «на каждый день» для многих жителей России, и поэтому не теряет актуальности уже столько лет.

Позднее Долгих решил расширить производство: он начал делать нашивки на одежду, а также подвески из латуни — в виде детской площадки и оконной решетки. А недавно «Масть» выпустила ковры (о которых идет речь в начале этого текста). Товары «Масти» часто отсылают к советской эстетике, которую основатель бренда считает «объединяющей ценностью».

Я ищу какие образы, которые откликаются в сердцах таких же, как я, выросших в провинции. У всех нас было плюс-минус одинаковое детство: гаражи, панельки, заборы, решетки; и мы до сих пор живем на руинах СССР и это никуда не делось, хотя уже потихоньку совсем разваливается. Все это тоска и безысходность, но при этом еще и нечто, объединяющее нас — а таких вещей, которые объединяют граждан, сейчас очень мало.

Зачем помогать «иноагенту»? 🕵

Когда «Медузу» признали «иностранным агентом», Александр Долгих решил выпустить с нами мерч, потому что «хотел поддержать издание, которое оказалось в „полном *******“» (согласны). Он описывает «Медузу» как «один из последних островков адекватных новостей c разумной повесткой и уникальными форматами для русскоязычных медиа». Раньше Долгих и сам регулярно читал новости на «Медузе», но когда повестка стала более агрессивной и безумной (не только в России, но и во всем мире), решил вообще отказаться от новостей и сериалов: сейчас дизайнера в основном слушает подкасты и читает книги.

По словам Долгих, придумывая мерч для «Медузы», он хотел сделать значок, который сможет носить «и дядька в пиджаке, и молодой активист». Основатель «Масти» и сам планирует носить пин с черно-золотым логотипом «Медузы».

Не стоит откладывать с покупкой мерча любимого бренда, он обычно быстро заканчивается. Это суперспособ поддержать «Медузу», а также отличный подарок.

Покупайте наш мерч в «Магазе». А еще вы можете оформить нам регулярный (или разовый) платеж.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой