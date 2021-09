«Что-то страшное грядет» Вышел невероятно красивый тизер «Макбета» Джоэла Коэна. Это первый фильм, который он снял без брата

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Apple TV + и киностудия A24 выпустили тизер фильма «Макбет» (The Tragedy of Macbeth) режиссера Джоэла Коэна — по пьесе Уильяма Шекспира. Главные роли в нем сыграли Дензел Вашингтон и Фрэнсис Макдорманд. Только посмотрите, какой он красивый! Оператор — пятикратный номинант на «Оскар» («Амели», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Внутри Льюина Дэвиса») Брюно Дельбоннель.

A24

Сюжет картины полностью повторяет трагедию Шекспира: Ведьмы убеждают Макбета в том, что ему суждено стать королем, — и он, выбирая сторону зла для достижения цели, расплачивается за это жизнью. В финале тизера мы слышим голос ведьмы, который говорит: «By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes» («Кровь застыла, пальцы — лед. Что-то страшное грядет» (перевод Льва Жданова)). Зловеще!

Кроме Вашингтона (Макбет) и Макдорманд (леди Макбет) в картине также сыграли Брендан Глисон (король Дункан) и Гарри Меллинг (Малкольм). Это первый фильм Джоэла Коэна, который он снял не в соавторстве со своим братом, Итаном Коэном.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой