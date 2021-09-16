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«Медуза», я с тобой
шапито

Можем гарантировать вам ночные кошмары: встречайте Жар-птицу с головой Киркорова из третьей части «Последнего богатыря»

Источник: Meduza

Даже не знаем, как лучше начать это шапито… В общем, Филипп Киркоров выложил у себя в инстаграме кадры со съемок третьей части «Последнего богатыря», в которой певец, как оказалось, играет Жар-птицу. На одном из снимков Киркоров в костюме для захвата движений стоит на четвереньках перед главным героем.

А на другом… а на другом все тот же Филипп Киркоров предстает, собственно, в образе той самой Жар-птицы. И как же выглядит это сказочное создание? Ну, обычная птица. С головой и бородой Киркорова. И волосами из огня. Выглядит это… м-м-м… своеобразно!

Впрочем, всему можно найти объяснение. В конце концов, по сюжету Жар-птица прилетела из сказочной страны Белогорье в Москву, чтобы построить здесь карьеру.

Да и сам Киркоров доволен результатом: «Я уверен, что всем надоели за границей супермены и люди-пауки, — написал певец. — Наши колоритные сказочные персонажи — Баба-яга, Водяной, Чудо-юдо и Жар-птица должны гарантировать нам „Оскара“». 

Премьера третьего «Последнего богатыря» намечена на 23 декабря.

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Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
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