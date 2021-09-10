«Черному альбому» — 30 лет (Как? Уже?!) Элтон Джон, Майли Сайрус, фронтмен Depeche Mode Дэйв Гэан и еще 50 исполнителей сделали каверы на песни Metallica
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
10 сентября исполнилось 30 лет со дня выхода «Черного альбома» Metallica. В честь юбилея группа выпустила сборник кавер-версий песен с этой пластинки.
В трибьюте, получившем название «The Metallica Blacklist», приняли участие Элтон Джон, фронтмен Depeche Mode Дэйв Гэан, вокалист Slipknot Кори Тейлор, певицы St. Vincent и Майли Сайрус, группы The Neptunes и Weezer — всего 53 исполнителя.
Все средства, полученные от продаж пластинки, Metallica пообещала отправить на благотворительность.
Слушать «The Metallica Blacklist» на «Яндекс.Музыке», Spotify, Apple Music, во «ВКонтакте».
Помимо трибьюта в честь 30-летия альбома группа выпустила его ремастированное переиздание с дополнительными живыми выступлениями, демо-записями и черновыми миксами.
«Черный альбом» Metallica вышел 10 сентября 1991 года и стал самым успешным в дискографии команды. После его выхода группа, которая уже тогда считалась культовой в среде поклонников металла, получила мейнстримную популярность по всему миру.