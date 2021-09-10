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Кирк Хаммет и Джеймс Хэтфилд на концерте в Лондоне в августе 1991 года Mick Hutson / Redferns / Getty Images

10 сентября исполнилось 30 лет со дня выхода Metallica. В честь юбилея группа выпустила сборник кавер-версий песен с этой пластинки.

В трибьюте, получившем название «The Metallica Blacklist», приняли участие Элтон Джон, фронтмен Depeche Mode Дэйв Гэан, вокалист Slipknot Кори Тейлор, певицы St. Vincent и Майли Сайрус, группы The Neptunes и Weezer — всего 53 исполнителя.

Дэйв Гэан — «Nothing Else Matters» Depeche Mode

Все средства, полученные от продаж пластинки, Metallica пообещала отправить на благотворительность.

Помимо трибьюта в честь 30-летия альбома группа выпустила его ремастированное переиздание с дополнительными живыми выступлениями, демо-записями и черновыми миксами.

«Черный альбом» Metallica вышел 10 сентября 1991 года и стал самым успешным в дискографии команды. После его выхода группа, которая уже тогда считалась культовой в среде поклонников металла, получила мейнстримную популярность по всему миру.

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