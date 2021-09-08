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«Медуза», я с тобой
шапито

На Камчатке лиса украла у туристов камеру. Поэтому сейчас вы увидите прямое включение из ее пасти

Источник: Meduza

Наконец-то, нашлось видео, в котором операторской работе позавидует сам Эммануэль Любецки, работавший над «Выжившим», «Бердмэном» и «Гравитацией»! Не будем томить: на Камчатке лиса украла камеру у невнимательных туристов — и убежала вместе с ней куда глаза глядят. Соответственно, вид получился буквально изнутри лисы, еще и с ASMR-озвучкой в виде ее громкого пыхтения. Туристы рассказали, что камеру удалось вернуть (каким образом — не уточняется). Лиса то ли устала бежать с добычей в пасти, то ли поняла, что лучше уже все равно ничего не снимет.

🦊🦊🦊

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«Медуза», я с тобой
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