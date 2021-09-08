Дмитрий Рогозин наконец догадался, как заманить Илона Маска в Россию. Помог чай «Три дружных слона»

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь вышел на контакт с основателем SpaceX Илоном Маском — и в этот раз даже ни с кем не поругался!

Началось все со статьи в CNN, которую Рогозин опубликовал у себя в твиттере. «Главный по космосу в России приглашает Илона Маска к себе домой: „Я уже чайник поставил“», говорилось в заголовке. Статью увидел сам Илон Маск. Бизнесмен поблагодарил Рогозина за приглашение и спросил, какой у него любимый чай.

В ответ глава «Роскосмоса» предложил начать с «Трех дружных слонов» — любимого индийского чая бабушки Рогозина.

Маск отмолчался, но предложение выпить чая явно вызвало у него больше энтузиазма, чем баня, которой его пытались заманить в Нижегородскую область (он его хотя бы не проигнорировал).

Что Рогозин пишет в твиттер

«Вчера пил с русскими — чуть не умер» Твиттер Дмитрия Рогозина отдали «Роскосмосу». А старые твиты так и не удалили!

Что Рогозин пишет в твиттер

«Вчера пил с русскими — чуть не умер» Твиттер Дмитрия Рогозина отдали «Роскосмосу». А старые твиты так и не удалили!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

В коллажах использованы фотографии: Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA, Patrick Pleul / Reuters / Scanpix / LETA