«Не захочешь, наверное, уезжать» Илона Маска заманивают в Нижегородскую область. Баню натопили, Tesla Model X под хохлому раскрасили

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Во время выступления на просветительском марафоне «Новое знание» глава Tesla Илон Маск заявил, что компания по производству электромобилей скоро появится и в России. Губернаторы Московской, Калужской и других областей тут же предложили построить завод у них.

А вот сотрудники завода коммерческого транспорта «Рускомтранс», расположенного в Нижегородской области, поступили хитрее. В город Семенов под Нижним Новгородом привезли электромобиль Tesla Model X. Машину расписали под хохлому (Семенов называют столицей хохломы).

Чтобы Маск точно приехал — и не в Московскую или Калужскую области — сотрудники «Рускомтранса» пустили в ход свое главное оружие, местную жительницу Анастасию Абрамову. Хотя прямых призывов строить завод в Нижегородской области все же не прозвучало.

Пожилая женщина записала обращение к главе Tesla на фоне украшенного электромобиля: «Приезжай к нам в гости, в Нижний Новгород. Мы встретим тебя радушно. У нас и банька теплая — попаришься. И люди приветливые здесь все. В деревне очень хорошо, тебе понравится. Не захочешь, наверное, уезжать».

Илон Маск — о перспективах прихода Tesla в Россию Meduza

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