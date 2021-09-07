«Яндекс.Браузер» научился переводить ролики с английского на русский. Первым делом его опробовали на «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда»
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В «Яндекс.Браузере» появился автоматический перевод речи с английского на русский в видеороликах. Руководитель проекта Роман Иванов, также известный как Kukutz, нашел лучший способ протестировать новую функцию — на знаменитом фрагменте криминальной комедии Джеффри Рейнера «Кровь и бетон».
В рунете фильм известен во многом благодаря одноголосому переводу Андрея Гаврилова. Речь идет о сцене из самого начала ленты, в которой убегающему грабителю вслед выкрикивают самые отборные оскорбления: «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда» и так далее. Собственно, эта сцена и превратилась в мем. Вот как монолог из «Крови и бетона» звучит в озвучке Гаврилова.
Внимание, брань! Но цензурная.
А вот как ту же сцену перевели и озвучили алгоритмы «Яндекса». Монолог получился куда более пристойным и сдержанным — как в плане лексики, так и в плане экспрессии.
С другими фильмами алгоритмы справились чуть хуже. К примеру, в самой драматичной сцене из пятого эпизода «Звездных войн» Дарт Вейдер в разговоре с Люком Скайуокером неожиданно перешел на уважительное «вы».
Зато с лекциями на английском дела обстоят гораздо лучше.