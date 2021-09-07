«Яндекс» запустил автоматический перевод видео с английского на русский

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Компания «Яндекс» добавила в «Яндекс.Браузер» и приложение «Яндекс» функцию автоматического перевода видеозаписей с английского языка на русский. Об этом в фейсбуке сообщил руководитель «Яндекс.Браузера» Роман Иванов, известный как Kukutz.

«Выглядит это все просто как магия: нажимаешь на кнопку перевода в десктопном браузере или мобильном приложении „Яндекса“ и практически мгновенно получаешь видео с двухголосой русской озвучкой», — заявил Иванов.

В посте на «Хабре», где «Яндекс» подробно рассказал о новой функции, опубликован образец автоматического перевода на примере фрагмента лекции основателя «Википедии» Джимми Уэйлса (вот оригинал).

Пример автоматического перевода выступления Джимми Уэйлса Yet another browser

Новая функция доступна в приложении «Яндекс» для iOS и Android, а также в «Яндекс.Браузере» для Windows, macOS, Linux и Android. Автоматически можно перевести видеозаписи, опубликованные в YouTube, Vimeo, Facebook и других популярных сервисах. В будущем «Яндекс» планирует увеличить число доступных сервисов.

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