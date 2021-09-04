Лукашенко подарили картину, на которой он изображен с автоматом (и младшим сыном). Теперь вы можете ее увидеть, если наберетесь смелости

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Александр Лукашенко 1 сентября рассказал, что среди подарков на день рождения в конце августа он получил картину, которую написала дочь одного из сотрудников Службы безопасности.

На картине запечатлен момент, когда Лукашенко в августе прошлого года во время многотысячной акции протеста в Минске прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках.

Александр Лукашенко. 23 августа 2020 года State TV and Radio Company of Belarus / AP / Scanpix / LETA

«Где я бегал с Колей с автоматом», — описал Лукашенко сюжет картины, добавив, что «это такой был важный в моей жизни момент».

Александр Лукашенко (за его спиной сын Коля) возле резиденции в Минске. 23 августа 2020 года Пул Первого / Reuters / Scanpix / LETA

«Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина», — сказал Лукашенко.

Спустя несколько дней картину наконец-то показали публике. Первыми смогли увидеть полотно, пишет государственное информагентство «Белта», жители агрогородка Тихиничи Гомельской области, которые пришли на экскурсию во Дворец Независимости.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, которая проводила экскурсию, рассказала, что картину дочь сотрудника Службы безопасности «нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души». Работа над полотном заняла около полугода.

А вы готовы увидеть картину? Точно? Хорошо подумали?

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