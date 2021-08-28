Джейсон Стэйтем уже был перевозчиком, механиком и защитником. А теперь, похоже, станет пчеловодом 🐝🐝🐝

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Gabe Ginsberg / WireImage / Getty Images

Актер Джейсон Стэйтем сыграет в фильме под названием «The Bee Keeper», которое можно перевести как «Пчеловод» или «Пасечник». Об этом изданию Deadline сообщила киностудия Miramax, которая будет заниматься производством картины.

Miramax описывает фильм как «молниеносный триллер, глубоко погруженный в мифологию пчеловодства». Автором сценария стал Курт Уиммер, сценарист лент «Эквилибриум», «Законопослушный гражданин» и «Афера Томаса Крауна». Съемки планируется начать в 2022 году. Режиссер картины пока не найден.

Стэйтем станет одним из продюсеров фильма. Какую роль в картине он сыграет, пока неизвестно. Надеемся, что главную — пчеловода. А пока напомним, какие амплуа актер уже примерял: перевозчик, механик, защитник, шпион. Ну и конечно, он был профессионалом!

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