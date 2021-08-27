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Мы много лет мечтали об идеальном черном худи с логотипом «Медузы». В таком можно ходить на прогулку, когда в Риге или Москве паршивая погода (то есть почти всегда) — или носить его каждый день на работу. Да и в походе оно пригодится. Впрочем, и дома в нем тоже великолепно…

В общем, да: магазин базовой одежды «О, май» из Петербурга совместно с «Медузой» наконец-то выпустил именно такое худи — оверсайз, с широкой резинкой, капюшоном и, само собой, логотипом нашего издания.

Есть две версии этого худи:

с классическим логотипом «Медузы»;

с кириллической версией логотипа «Медузы».

Кириллическую версию нарисовал специально для «Магаза» наш друг, дизайнер Григорий Кравченко — тот самый человек, который сделал оригинальный логотип «Медузы» (его интервью с подробным рассказом об этой работе выйдет в ближайшие дни).

Купить худи «Медуза» × «О, май» прямо сейчас. Логотип с кириллицей можно купить здесь, а с латиницей — здесь.

Возьмите худи и найдите внутри него бирку. Там — специальное послание от редакторов «Медузы». В дополнение к сказанному на бирке сообщаем: мы сами стараемся — и вам советуем.

Худи сшиты из очень мягкого, приятного для тела полотна. Кстати, «О, май» сами же его и связали. Для этого они привезли хлопок, собранный в Узбекистане, на производство в Тверскую область. «О, май» понадобилось два года и десятки попыток, чтобы наконец получить очень качественную ткань — такую, чтобы спустя много лет вещи не потеряли свой вид. Худи уже постирали на производстве, так что оно не сядет!

Суперважно! 20% денег, заработанных на продаже худи, «О, май» перечислит в поддержку «Медузы». Это еще один способ поддержать нас — и при этом отлично выглядеть.

Что такое «О, май»

Основатель «О, май» Сергей Ковеленов раньше работал в маркетинге. Он признается, что его всегда интересовали бренды и производства, на стыке которых рождается «продукт, желаемый всеми». Так в 2010 году и появился «О, май».

На самом деле «О, май» — это и есть Сергей Ковеленов: он фактически работает там один. Сам занимается маркетингом и производством, придумывает дизайн, ведет рекламные кампании и пишет в соцсетях. Другие люди помогают ему только поддерживать сайт и отправлять заказы из интернет-магазина. А недавно Сергей изобрел велосипед (не шутка). Причем рамы, используемые в производстве велосипеда, были выпущены Харьковским велосипедным заводом еще в 1970–1980-е годы (но ими никто не пользовался, они просто лежали на складе — видимо, дожидаясь Ковеленова).

Станислав Широнин

Компания называет себя «отечественными пионерами трикотажного производства», и не напрасно. С момента основания трикотаж для одежды шьется специально. Сначала его производили в Эстонии. Ковеленов сам приезжал на фабрику с образцами тканей, чтобы добиться нужного качества. Производитель вязал тестовое полотно, из которого делали первые семплы — по ним можно было понять, подходит ли модель для продажи или нет. Семплы переделывали столько раз, сколько нужно — пока не добивались идеального результата.

В 2014–2015 годах из-за падения курса рубля шить полотно в Эстонии стало дорого (каким бы классным оно ни было). Производство пришлось перенести в Турцию. Но Ковеленов говорит, что всегда пытался делать «максимально российский продукт». Поэтому с 2019-го полотно вяжут в России, и худи вашего любимого «иноагента» сделано именно из этой ткани.

Чтобы запустить мерч с «Медузой», «О, май» протестировали несколько моделей, а сам Сергей уже носит первые экземпляры. Так что будьте уверены: финальная версия худи, которую вы видите в «Магазе», проверена на себе!

Сергей Ковеленов, основатель «О, май»

Очень хочется сказать две вещи всем читателям и покупателям мерча. Первое: если тигра дразнить, он будет рычать. Это совершенно нормально, этого не нужно бояться, так устроена природа. Второе: думайте о России, не думайте о политике. Россия была до нас, Россия будет после нас. Она будет такой, какой она есть: все президентства, правительства — ненадолго, и они закончатся. Им 20, максимум 30 лет. России — тысяча. Россия будет всегда. Важно это помнить и делать круто свое дело: побеждать, получать медали, спотыкаться, делать ошибки — но вставать и идти дальше.

Создатель «О, май» Сергей Ковеленов помогает «Медузе», потому что считает: точек зрения должно быть много. Покупая худи «О, май» и другие вещи в «Магазе», вы поддерживаете «Медузу» и помогаете независимой журналистике выжить, несмотря на беспрецедентное давление властей.

А еще у нас есть шопер с ****** [ерундой]

Данный шопер (авоська) создан и (или) предназначен для «иноагентов» и (или) всех, кому не все равно Да, это шопер для всех ваших агентских покупочек! Захотелось?

А еще у нас есть шопер с ****** [ерундой]

Данный шопер (авоська) создан и (или) предназначен для «иноагентов» и (или) всех, кому не все равно Да, это шопер для всех ваших агентских покупочек! Захотелось?

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Фотография Сергея Ковеленова: Анисия Кузьмина