Данный шопер (авоська) создан и (или) предназначен для «иноагентов» и (или) всех, кому не все равно Да, это шопер для всех ваших агентских покупочек! Захотелось?

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Магазин городских аксессуаров Friend Function запустил в продажу очень красивый, очень удобный и очень запоминающийся шопер под названием «Агент». На шопер нанесен тот самый текст, который вы видите на «Медузе» каждый день: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено» — бла-бла-бла, бла-бла-бла и так далее. Вы уже наверняка знаете его наизусть.

«Шопер для всех ваших агентских покупочек», — так сумку описывают во Friend Function. Добавим, что это еще и отличный сувенир из 2021 года: фраза про сообщение «иноагента» явно попадет во все учебники по истории России. Кстати, учебники можно тоже носить в шопере.

А главное: с 2 июля 20% от продажи каждого шопера «Агент» будут перечисляться одному конкретному «иноагенту» . То есть «Медузе»! Друзья, спасибо! ❤️❤️❤️

Немедленно купить шопер!

Валерия Пичугина, управляющая магазином Friend Function

Хочется привлекать внимание к абсурду, который происходит в нашей любимой стране. Когда несешь такой шопер, возможностей обсудить проблемы становится больше — а значит, проще донести свои мысли до окружающих. И, конечно, хочется поддержать любимое издание, так что 20% с продажи этих шоперов мы перечислим «Медузе».

Что важно знать про эти шоперы: они действительно удобные. Стандартные шоперы, рассказывают ребята из Friend Function, плоские, маленькие да еще и с короткими ручками. «Мы исправили все, что нам не нравилось в таких шоперах, — и теперь в них влезут все ваши иноагентские вещи», — говорит Валерия Пичугина. То есть это реально вместительная сумка с длинными ручками, которые не будут сваливаться, если носить шопер поверх объемной одежды.

Friend Function

Шопер «Иноагент» можно купить в магазинах Friend Function за 840 рублей . В Москве и Санкт-Петербурге есть шоурумы; кроме того, магазин доставляет товары по всей России. Захотелось? Нам — очень!

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Ювелирная компания Avgvst jewelry открыла предзаказ на изящные подвески с надписью «иноагент». Во-первых, это красиво. Во-вторых, это о-о-очень красиво!

А еще полюбуйтесь вот на это

Ювелирная компания Avgvst jewelry открыла предзаказ на изящные подвески с надписью «иноагент». Во-первых, это красиво. Во-вторых, это о-о-очень красиво!

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