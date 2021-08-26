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Вышел тизер фильма «Спенсер» о принцессе Диане. В главной роли — Кристен Стюарт
Источник: Meduza
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Американская кинокомпания Neon выпустила тизер драмы «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» («Spencer»).
За день до этого Neon показал постер фильма.
Фильм рассказывает о событиях, произошедших во время Рождества в 1991 году в поместье Сандрингем в Норфолке, где королевская семья традиционно отмечает праздники. В эти дни принцесса Уэльская Диана (Кристен Стюарт) решает развестись со своим мужем, принцем Чарльзом (Джек Фартинг).
- Режиссер фильма — чилиец Пабло Ларраин, снимавший среди прочего сериал «История Лизи» («Liseyʼs Story»).
- Мировая премьера фильма пройдет 3 сентября на Венецианском кинофестивале.
- Премьера фильма в России намечена на 4 ноября.