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Вышел тизер фильма «Спенсер» о принцессе Диане. В главной роли — Кристен Стюарт

Источник: Meduza

Американская кинокомпания Neon выпустила тизер драмы «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» («Spencer»).

Официальный тизер фильма «Спенсер»
NEON

За день до этого Neon показал постер фильма.

Фильм рассказывает о событиях, произошедших во время Рождества в 1991 году в поместье Сандрингем в Норфолке, где королевская семья традиционно отмечает праздники. В эти дни принцесса Уэльская Диана (Кристен Стюарт) решает развестись со своим мужем, принцем Чарльзом (Джек Фартинг).

  • Режиссер фильма — чилиец Пабло Ларраин, снимавший среди прочего сериал «История Лизи» («Liseyʼs Story»).
  • Мировая премьера фильма пройдет 3 сентября на Венецианском кинофестивале.
  • Премьера фильма в России намечена на 4 ноября.

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