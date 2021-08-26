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Американская кинокомпания Neon выпустила тизер драмы «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» («Spencer»).

Официальный тизер фильма «Спенсер» NEON

За день до этого Neon показал постер фильма.

Фильм рассказывает о событиях, произошедших во время Рождества в 1991 году в поместье Сандрингем в Норфолке, где королевская семья традиционно отмечает праздники. В эти дни принцесса Уэльская Диана (Кристен Стюарт) решает развестись со своим мужем, принцем Чарльзом (Джек Фартинг).

Режиссер фильма — чилиец Пабло Ларраин, снимавший среди прочего сериал «История Лизи» («Liseyʼs Story»).

Мировая премьера фильма пройдет 3 сентября на Венецианском кинофестивале.

Премьера фильма в России намечена на 4 ноября.

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