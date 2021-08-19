Посмотрите на Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы. Фильм «Спенсер» с ее участием выйдет уже в ноябре

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Кристен Стюарт, среди работ которой «Все еще Элис», «Персональный покупатель», ну и «Сумерки», разумеется, сыграла принцессу Диану в фильме «Спенсер».

О съемках фильма, режиссером которого стал чилиец Пабло Ларраин, было объявлено еще в июне 2020 года, однако подробностей о работе над лентой с того момента было очень мало. И вот наконец опубликован первый кадр с Кристен Стюарт в роли принцессы Уэльской, на котором актриса потрясающе похожа на Диану Спенсер.

La Biennale Di Venezia

Действие фильма происходит во время Рождества 1991 года, которое королевская семья традиционно справляет в поместье Сандрингем в Норфолке. Именно в это время Диана решает развестись с принцем Чарльзом (в фильме его сыграл Джек Фартинг).

Премьера «Спенсер» состоится уже 3 сентября на Венецианском кинофестивале. В США лента выйдет в прокат 5 ноября. В других странах даты премьер пока не объявлены, пишет I-D.

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