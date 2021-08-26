По Испании можно путешествовать без карты и навигатора. Ведь дорогу там подсказывают коровы

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В Испании по пути на пляж в деревне Болония (да-да, мы не перепутали Испанию с Италией) двое путешественников спросили дорогу у коровы: «Добрый день! Простите, а как добраться до Болонии?» И внезапно получили ответ.

Корова молча кивнула в нужную сторону с таким видом, будто чертовы туристы каждый день донимают ее одними и теми же расспросами.

Путешественники поблагодарили животное и со смехом поехали дальше. К счастью, подсказка была верной, Болония действительно находилась именно там, куда указала корова (видимо, она из местных).

ViralHog

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