Нидерландские коровы наконец-то вышли на улицу. И они не в восторге

Нидерландским коровам захотелось насладиться весной, чего торчать в темном сарае, лучше уж на свежем воздухе! Но воздух оказался даже слишком свежим: животные вышли на улицу, осмотрелись, помычали — и, не сговариваясь, вернулись обратно, прятаться от холода. И все это под смех очевидцев, наблюдавших за озябшими коровами (легко смеяться, когда сам одет по погоде!).

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Еще одно классическое видео из категории «сами там гуляйте».