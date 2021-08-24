Выходит второй сезон «Великой». Хуза! Тизер сериала, в котором Эль Фаннинг собирается править Россией без кровопролития

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20 ноября на more.tv выйдет второй сезон «Великой» — сериала по мотивам исторических обытий (очень отдаленным), в котором Эль Фаннинг играет Екатерину II. Мужа императрицы Петра III во втором сезоне все еще играет Николас Холт, также к актерскому составу присоединилась Джиллиан Андерсон — она исполнит роль немецкой принцессы Иоганны, матери Екатерины. Во втором сезоне «Великой» Екатерина и Петр продолжат бороться за трон, что приведет к еще большему хаосу. Сценарист и продюсер сериала — Тони Макнамара («Фаворитка», «Круэлла»). «Медуза» представляет премьеру российского тизера.

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