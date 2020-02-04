«Я вышла за идиота» Эль Фаннинг играет императрицу Екатерину II в комедийном сериале «Великая». Премьера дублированного тизера

16 мая на сервисах Hulu и more.tv выйдет комедийный сериал «Великая» — о Екатерине II. Императрицу сыграла актриса Эль Фаннинг («Малифисента», «Неоновый демон»), а ее мужа Петра III — Николас Холт («Молокососы», «Безумный Макс: Дорога ярости»). Автор шоу — сценарист фильма «Фаворитка» и номинант на «Оскар» Тони Макнамара. Сериал начинается с приезда Софии Августы Фредерики в Россию и ее свадьбы с Петром III, после чего она проходит путь от никому не известной девушки до великой императрицы. «Медуза» представляет премьеру дублированного тизера.

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