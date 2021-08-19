Встречаются как-то Джон Сноу и Робб Старк, но не в «Игре престолов», а в новом фильме Marvel Вышел финальный трейлер «Вечных» режиссера Хлои Чжао
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Вышел финальный трейлер фильма «Вечные» от студии Marvel. Это история о расе бессмертных существ, которые тысячи лет жили на Земле и присматривали за людьми, защищая их от монстров-девиантов. При этом Вечные не могли вмешиваться в конфликты между людьми. Но после щелчка Таноса, который уничтожил половину жизни во Вселенной, и последующего возвращения всех к жизни Вечные были вынуждены выйти на свет.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
Пожалуй, главный интерес к фильму вызывает его команда. Режиссером выступила Хлоя Чжао, снявшая «Землю кочевников» (премия «Оскар» за лучший фильм и лучшую режиссуру). В главных ролях — Анджелина Джоли, Сальма Хайек, а еще — Кит Харингтон и Ричард Мэдден (Джон Сноу и Робб Старк из «Игры престолов» соответственно). В общем, захотелось!
В российский прокат «Вечные» должны выйти 4 ноября.