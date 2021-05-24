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Marvel выпустила первый трейлер супергеройского фильма «Вечные» о расе бессмертных существ. И это тот случай, когда сперва хочется написать не про сюжет, а об актерах. Главные роли в «Вечных» сыграли Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани (Динеш из «Кремниевой долины»). И вообще, это не кино, а подарок для фанатов «Игры престолов»: на большом экране воссоединятся Джон Сноу и Робб Старк (то есть Кит Харингтон и Ричард Мэдден). Как ни странно, среди персонажей есть героиня по имени Серсея, ее роль исполнила Джемма Чан («Экзамен»).

Режиссер у «Вечных» тоже звездный — это обладательница двух «Оскаров» Хлоя Чжао, снявшая расхваленную Антоном Долиным «Землю кочевников».

Трейлер на русском

MARVEL Россия

Трейлер на английском

Marvel Entertainment

А сюжет такой: после событий фильма «Мстители. Финал» представители расы вечных, которые тысячи лет втайне ото всех жили на Земле, раскрывают себя и вмешиваются в ход истории. Все потому, что планете угрожают их злобные родственники — существа под названием девианты.

Российская премьера фильма намечена на ноябрь этого года.

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