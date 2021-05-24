Marvel ну о-о-очень хочет, чтобы вы посмотрели «Вечных» Это новый фильм режиссера «Земли кочевников» — с Анджелиной Джоли и Кумэйлом Нанджиани. А еще тут Джон Сноу и Робб Старк!
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Marvel выпустила первый трейлер супергеройского фильма «Вечные» о расе бессмертных существ. И это тот случай, когда сперва хочется написать не про сюжет, а об актерах. Главные роли в «Вечных» сыграли Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани (Динеш из «Кремниевой долины»). И вообще, это не кино, а подарок для фанатов «Игры престолов»: на большом экране воссоединятся Джон Сноу и Робб Старк (то есть Кит Харингтон и Ричард Мэдден). Как ни странно, среди персонажей есть героиня по имени Серсея, ее роль исполнила Джемма Чан («Экзамен»).
Режиссер у «Вечных» тоже звездный — это обладательница двух «Оскаров» Хлоя Чжао, снявшая расхваленную Антоном Долиным «Землю кочевников».
Трейлер на русском
Трейлер на английском
А сюжет такой: после событий фильма «Мстители. Финал» представители расы вечных, которые тысячи лет втайне ото всех жили на Земле, раскрывают себя и вмешиваются в ход истории. Все потому, что планете угрожают их злобные родственники — существа под названием девианты.
Российская премьера фильма намечена на ноябрь этого года.