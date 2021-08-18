Певец Андерсон Пак набил новую татуировку. Это длинная просьба не выпускать посмертных альбомов с его музыкой

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Удивительный факт — рэпер XXXTentacion после смерти выпустил столько же студийных альбомов, сколько и при жизни (то есть два). Тупак Шакур и того больше: четыре против шести. Причем последний релиз вышел в 2006 году, спустя 10 лет после его убийства.

Такая ситуация нравится далеко не всем, и многие музыканты осуждают лейблы, зарабатывающие на посмертных альбомах. Поэтому калифорнийский певец Андерсон Пак — живой и здоровый — сработал на упреждение и набил татуировку с запретом выпускать посмертные релизы с его музыкой.

Вот такую надпись Пак набил на руке: «Пожалуйста, когда я умру, не выпускайте никаких посмертных альбомов или песен под моим именем. Все это просто демки, не предназначенные для прослушивания публикой».

Неизвестно, сработает это или нет. Вероятно, лейблы проигнорируют просьбу 35-летнего певца. Будем надеяться, выясним мы это нескоро.

Кстати, о татуировках

Помните, как рэпер Лил Узи Верт вживил бриллиант себе в лоб? Он продолжает флексить: в этот раз музыкант набил тату на языке

Кстати, о татуировках

Помните, как рэпер Лил Узи Верт вживил бриллиант себе в лоб? Он продолжает флексить: в этот раз музыкант набил тату на языке

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Фото на обложке: Alison Brown / IS / MPI / Capital Pictures / Scanpix / LETA