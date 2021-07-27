Помните, как рэпер Лил Узи Верт вживил бриллиант себе в лоб? Он продолжает флексить: в этот раз музыкант набил тату на языке

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В феврале 2021 года американский рэпер Лил Узи Верт вставил себе в лоб 10-каратный бриллиант стоимостью 24 миллиона долларов. Спустя несколько месяцев музыкант вынул украшение, но уже в июле вернул на место.

Рэпер не упустил возможности похвастать этим в инстаграм-сторис, где заодно показал новую татуировку. Из всех возможных мест для тату Лил Узи Верт выбрал язык, на котором набил двойной крест. Рэпер держит язык за зубами, поэтому фанатам остается только гадать по поводу значения татуировки.

Впрочем, и бриллиант за 24 миллиона долларов, и крест на языке меркнут в сравнении с еще более амбициозными планами: Лил Узи Верт вознамерился купить планету! Если точнее, музыкант хочет завладеть открытой в 2016 году экзопланетой WASP-127b.

Вот только у Лил Узи Верта скорее всего ничего не получится — согласно договору о космосе, государства и отдельные граждане не могут владеть космическими телами. Однако рэпер не смутился. По его словам, он по-прежнему занимается этой проблемой.

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