Американский рэпер Лил Узи Верт вживил себе в лоб бриллиант весом в 10 карат и стоимостью 24 миллиона долларов. По словам музыканта, камень стоит больше, чем его дом и машины вместе взятые.

«Красота — это боль», — прокомментировал Лил Узи Верт. Фанаты рэпера обратили внимание на то, что бриллиант немного смещен относительно центра лба. Рэпер объяснил, что это из-за отека после операции. Как только все заживет, камень встанет на место.

Новость также прокомментировали разработчики серии ролевых игр Diablo. Они в шутку потребовали вернуть камень души, в котором заточен владыка ужаса — демон Диабло.

Оказалось, мы ничего не писали про Lil Uzi Vert «Спасибо страшно привлекательному миру пикселей за возможность разукрасить серые будни мальчишки». Читатели «Медузы» рассказывают, как на них повлияла игра Diablo II