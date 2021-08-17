Смотрите, как роботы Boston Dynamics занимаются паркуром. Они даже могут делать сальто назад!

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Компания Boston Dynamics сообщила, что два ее робота модели Atlas впервые безошибочно смогли пройти полосу препятствий на специальной площадке для паркура, построенной в штаб-квартире компании.

В ходе испытания роботы бегали по рядам фанерных панелей, поднимались и спускались по лестнице, а также перепрыгивали через балку. Завершился сеанс паркура одновременным сальто назад.

Boston Dynamics

В Boston Dynamics с сожалением отметили, что, вероятно, умение робота делать сальто назад вряд ли когда-нибудь принесет коммерческую выгоду, однако это умение — важный шаг в развитии роботов на пути к возможностям выполнять все те же движения, что и люди. А когда машины в конечном счете станут такими же ловкими, как и люди, это откроет практически безграничные возможности.

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